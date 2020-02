Cores candy trazem doçura à decoração

Combinar cores suaves deixa os ambientes mais alegres e joviais

Foto: Antonio Rodrigues

A nova tendência de cores candy, que significa “bala” em inglês, remete à doçura dos tempos de criança. Qual você prefere? A azul sabor de anis, a rosinha de morango, a amarela de abacaxi? As inesquecíveis balas de goma, que sempre viravam brincadeira, aguçaram a criatividade dos designers.

As cores claras agora estão dando novo gosto à decoração e à moda. “Essa tendência, batizada de candy, traz um clima de alegria e escapismo. É um contraponto à sociedade em que vivemos, do estresse e do medo nas ruas”, diz a consultora de moda Petê Marchetti, de São Paulo.

A tendência, batizada de candy, propõe a combinação de tons presentes nas guloseimas

Foto: Antonio Rodrigues

O azul-claro é pa­cí­fico e libera tensões, o rosa traz aconchego e o amarelo e o laranja iluminam a consciência. Ao optarmos por esses tons, estamos naturalmente ir­radi­ando suavidade. O rosa, em es­pecial, sempre desperta sen­­ti­mentos de afeto e cuidado com os outros. São cores de cura quando se quer adoçar o momento.

Não precisa ter receio na hora da decoração. Você pode combinar azul, rosa e amarelo desde que seja tudo muito suave. “As cores clarinhas brigam menos, facilitam a combinação. Mas nada impede de usar uma paleta mais forte”, diz Petê.