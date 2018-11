Convidados usam venda em casamento de noiva que perdeu a visão

Stephanie Agew perdeu a visão meses antes de conhecer o homem com quem se casaria. Ela e Rob Campbell se casaram neste mês de novembto e os convidados viveram um momento muito especial. Para experimentar e vivenciar o mundo da noiva, os convidados usaram uma venda nos olhos durante parte da cerimônia.

Stephanie herdou uma doença chamada distrofia de cone e bastonete, que causa o comprometimento da visão ou cegueira. Ela morou perto de Campbell durante 18 meses, mas eles nunca tinham se encontrado: até que os caminhos deles se cruzaram em outubro de 2016. Os dois se conheceram em um evento organizado pelo prédio onde viviam.

Depois de mais de um ano juntos, Rob a pediu em casamento no Natal de 2017. A cerimônia foi realizada em um espaço que fica na mesma rua da casa da tia-avó de Stephanie, onde ela visitou quando era criança. A escolha foi para que ela pudesse se lembrar da vista das Montanhas Glasshouse.

O cerimônia foi marcada por vários momentos especiais. Na hora da chegada das alianças, Stephanie e Rob optaram por uma coruja, que voou pelo corredor e pousou no braço da noiva. As flores foram escolhidas para serem bem perfumadas e a equipe do local descreveu cada detalhe para Stephanie.

Confira um vídeo da cerimônia feito pelo fotógrafo James Day e pela equipe da Lemon Tree Film House:

