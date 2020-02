Conheça receitas poderosas para melhorar o bem-estar

A vitamina C estimula o prazer e a disposição

Foto: Dreamstime

A combinação adequada de frutas e vegetais melhora a qualidade do sono, combate a fadiga e a ansiedade e, de quebra, dá aquele pique no trabalho. “Eles são as maiores fontes de vitaminas e minerais. Quando bem estocados no organismo, os nutrientes fortalecem as defesas, diminuindo as chances de infecções e doenças, como as cardiovasculares e o câncer”, explica Hélio Osmo, nutrólogo e cardiologista de São Paulo. Uma boa saída para consumir a quantidade necessária desses alimentos é prepará-los em forma de sucos saborosos e refrescantes. Conheça algumas receitas poderosas:

Energia a mil

Um mix de laranja-lima, maçã, abacaxi e chá verde aumenta o pique e melhora o humor. A laranja é rica em vitamina C, um nutriente que estimula a produção de triptofano, precursor da serotonina, responsável pelo prazer e pela disposição. A enzima bromelina, presente no abacaxi, auxilia na digestão e tem efeito diurético, proporcionando bem-estar. O chá verde tem propriedades regeneradoras, que revitalizam o organismo.

Rendimento: 1 copo grande

Calorias: 105

Ingredientes: 1 xícara (chá) de chá verde, 1/2 unidade média de maçã, 100 ml de suco de laranja-lima e 1 fatia de abacaxi.

Preparo: faça um chá verde usando a erva a granel. Bata as frutas e o chá no liquidificador com dois cubos de gelo. Adoce com 1 colher (chá) de mel (energético).

Zen total

Para mandar a ansiedade, a fadiga, o stress e o mau humor para bem longe é preciso neutralizar os radicais livres (que desgastam o organismo) e inibir a liberação de cortisol (hormônio relacionado ao stress). Vitaminas A, C e do complexo B, cálcio, magnésio, ferro e potássio são alguns nutrientes importantes nesse combate e eles são encontrados em morango, pera, banana-prata e levedo de cerveja.

Rendimento: 1 copo grande

Calorias: 119

Ingredientes: 5 unidades médias de morango, 1/2 unidade pequena de pera, 1/2 unidade média de banana-prata, 1 colher (chá) de levedo de cerveja, 1 pedaço pequeno de gengibre fresco e 150 ml de água.

Preparo: bata tudo no liquidificador com dois cubos de gelo. Ponha adoçante e sirva.

Soninho bom

Tenha uma noite de bela adormecida consumindo erva-cidreira e maracujá, que possuem princípios sedativos e suavizantes, combatendo os distúrbios do sono e o nervosismo. Alface crespa é outra fonte calmante: com lactucina e triptofano, provoca relaxamento; também tem fosfato, que favorece as funções cerebrais. Frutas como pera e maçã, além de combaterem os radicais livres que geram stress, servem para suavizar o sabor ácido do maracujá.

Rendimento: 1 copo grande

Calorias: 130

Ingredientes: 1 xícara (chá) de chá de erva-cidreira, 1/2 pera ou 1/2 maçã, polpa de 1 maracujá, 2 folhas de alface crespa e 1 colher (chá) de mel.

Preparo: bata os ingredientes no liquidificador, adoce com mel e sirva em seguida.