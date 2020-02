Conheça as praias do sul

O passeio de trem de Curitiba não pode

ficar fora do roteiro

Foto: Divulgação

Se o que você busca são as praias paradisíacas, seu próximo destino pode ser o litoral catarinense. Só na capital, Florianópolis, são 42 cenários de areia e mar. Difícil é eleger o mais bonito! Quem prefere curtir uma capital verde, com muitos shows e exposições gratuitas, deve ir para Curitiba. Nos dias de verão, é uma delícia passear no Jardim Botânico e no parque Barigui, o principal espaço de lazer da capital paranaense.

No Rio Grande do Sul, o sotaque de Porto Alegre nos convida a ver um belíssimo pôr do sol à beira do rio Guaíba. Ao redor da capital, também é possível experimentar a vida do campo, com comidinhas deliciosas e sossego, mas sem se afastar demais da agitação dos centros urbanos. Vamos viajar então, tchê?