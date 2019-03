Confira as principais atrações do Lollapalooza 2019

Palco de bandas nacionais e internacionais, o Lollapalooza é o lugar perfeito para quem aprecia música e toda sua pluralidade. Separamos algumas atrações que você não pode perder entre os três dias de festival, que acontece de 5 a 7 de abril, no Autódromo de Interlagos.

Para descobrir

Sim, o festival é uma grande oportunidade para ver de perto ídolos da música, mas além disso tem o clima delicioso de festival, que dá a chance de conhecer novos artistas. A energia do ambiente costuma ser contagiante, não importa se no palco predomina música eletrônica, rap, reggae ou instrumental. Na sexta-feira, fique com o som tranquilo de Troye Sivan (1), jovem nascido na África do Sul e naturalizado australiano, ou siga o ritmo dos instrumentos do grupo brasiliense Scalene (2), criado há dez anos. Para dar uma quebrada, no domingo, caia de cabeça no hard rock da banda americana Greta Van Fleet (3). Outra opção – mais leve – é curtir a cantora britânica Jorja Smith (4), no sábado.

Mais aguardados

Chamadas de headliners (linha de frente), as atrações mais conhecidas atraem milhares de pessoas ao Autódromo de Interlagos. Este ano, há ritmos para todos os gostos. Logo no primeiro dia, o britânico Sam Smith (1) toca o coração dos apaixonados com suas melodias românticas. Também na sexta, a batida brasileira dos Tribalistas (2) é bastante aguardada. Os fãs devem se emocionar e se divertir com os hits da banda americana Kings of Leon (3) e cair no embalo das canções suaves com letras sensíveis de Silva (4). Por fim, o eclético Lenny Kravitz (5), que volta ao Brasil depois de oito anos.

