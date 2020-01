Como ver o 2º episódio da 8ª temporada de ‘Game of Thrones’ na TV e online

Mesmo sem uma estreia com grandes revelações no último domingo (14), a saga de “Game of Thrones” continua e a vontade de encontrar o melhor jeito de assistir a oitava (e última!) temporada da série também.

A série é transmitida pela HBO e os canais derivados da emissora – como HBO 2, HBO Plus, HBO Signature – às 22h, sempre aos domingos. Por isso, a primeira opção para acompanhar a história medieval é sintonizar em uma das opções. Para facilitar a sua vida, aí vai a listinha do canal de acordo com o provedor de TV:

Claro TV: 171 e 671 (HD)

NET: 171 e 672 (HD)

Oi TV: 50 (HD)

Sky: 20 e 521 (HD)

Vivo: 81 e 381 (HD)

Agora, se você é adepto das plataformas de streaming, saiba que existe a HBO GO. Com ela, você pode assistir aos episódios no horário que preferir e até mesmo maratonar as outras temporadas enquanto espera pela novidade. Seguindo o mesmo horário do canal de TV, os episódios são sempre liberados às 22h do domingo e podem ser acessados a qualquer momento depois disso.

O HBO GO disponibiliza um teste gratuito de sete dias através do app para Android ou iOS. Dessa forma, você pode baixá-lo e assistir ao novo episódio de graça – e ainda acessar todos os episódios anteriores de “Game of Thrones”.

Outra notícia boa é que se você assinar o plano mensal de R$34,90 nesse domingo (21), será preciso pagar apenas essa parcela para acompanhar a nova temporada inteira. Isso porque a oitava temporada tem apenas seis episódios e a série termina no dia 19 de maio. Também há o plano anual no valor de R$339,90

Porém, tenha em mente que em como qualquer outro serviço online, a plataforma pode acabar sobrecarregada no momento exato em que o episódio começar. A primeira dica é: fique longe do Twitter, caso contrários, os spoilers pularão diante dos seus olhos. Já a segunda dica é a mais valiosa é: espere meia hora e acesse o episódio. Provavelmente, ele vai parar de travar e você poderá vê-lo tranquilamente.

Confira o resumo do 1º episódio e o trailer do que está por vir nesse domingo:

No primeiro episódio da oitava temporada vemos Jon Snow, Daenerys e toda sua tropa chegando a Winterfell. O encontro entre Jon e Arya é muito carinhoso, mas o mesmo não se pode dizer da relação entre Sansa e Daenerys. Elas estão trocando farpas o tempo todo e Sansa coloca Jon contra a parede, perguntando se ele está apaixonado pela mãe dos dragões.

Como sabemos, Sansa está certa e isso fica ainda mais claro durante um passeio em que Daenerys e Jon voam com os dragões e trocam alguns beijos. Mas uma revelação pode mudar esse cenário: Sam conta a Jon que ele é filho de Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark.

Nesse meio tempo, Sansa contesta Tyrion sobre o fato de ele estar confiando em Cersei. Tyrion acredita que a irmã esteja grávida, por isso acha que é genuína a promessa de lealdade dela. Voltando a Arya, vemos que ela está estreitando laços com Gendry.

Em Porto Real, Cersei encomenda a morte de Tyrion e Jaime. Ela quer que Bronn os mate com a mesma arma que Tyrion usou para acabar com a vida de Tywin. Nesse mesmo episódio, Cersei aceita transar com Euron Greyjoy e encontra-se com o comandante do exército de mercenários que ela contratou. Com a distração de Euron, Theon consegue libertar Yara.

Enquanto isso, na Muralha, descobrimos que vários guerreiros sobreviveram ao ataque dos Caminhantes Brancos, incluindo Tormund. Mas nem tudo são flores, pois os mortos vivos estão fazendo novas vítimas.

No final do episódio vemos que a jura de morte não é a única coisa com que Jaime precisa se preocupar. Ao chegar em Winterfell ele se depara com Bran e assim descobre que o garoto sobreviveu à queda da torre lá no início da série.