Como ter uma cozinha com equipamentos mais duráveis

Como organizar os alimentos dentro da geladeira? Como limpar corretamente o micro-ondas? Resolver dúvidas como essas ajudam a manter os equipamentos da sua cozinha. Veja alguns truques recomendados:

Geladeira protegida

Organizar os alimentos nos espaços internos é o primeiro passo para o bom funcionamento da geladeira. Fique atenta para não obstruir as passagens de ar nem colocar alimentos expostos muito perto da saída de ar frio. Nada de toalhinhas nas prateleiras. Para poupar energia, verifique as borrachas. Faça o teste assim: à noite, apague as luzes da cozinha, coloque uma lanterna dentro da geladeira e feche a porta. Se vazar luz, troque as borrachas de vedação. Limpe a geladeira diluindo 1 col. (sopa) de bicarbonato de sódio em 2 litros de água.

Micro-ondas nos trinques

Mantenha longe do aparelho todos os utensílios metálicos ou com detalhes em metal. Quando aquecer preparos prontos, cubra-os com um prato invertido para evitar respingos. Para limpar o micro-ondas, desligue o cabo de força da tomada e certifique-se de que o aparelho não esteja quente. Então, passe um pano úmido com detergente neutro, finalizando com um pano seco. Nunca utilize produtos abrasivos ou raspadores, pois podem riscar a superfície. Esquente uma jarra de água com rodelas de limão para eliminar maus odores – o vapor amolecerá a sujeira.

Fogão e forno novos

O ideal é que o fogão seja instalado perto de uma janela da cozinha, ao lado da pia. Com a água por perto, fica fácil agir em caso de acidente. Queimadores regulados geram fogo azulado – chama amarelada, indica necessidade de fazer uma manutenção.