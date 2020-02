Como refrescar a casa!

Estofados e tapetes revestidos de panos grossos ”esquentam” o ambiente

Foto: Dreamstime

Aposente peças quentes

Dê férias sem volta para colchas pesadas, tapetes de pelo e almofadas revestidas de panos grossos. Essas peças são desenvolvidas com material que transmitem calor.

Desligue os eletrônicos

Deixar a TV, o rádio ou qualquer eletrônico ligado mesmo quando está longe deles só serve para aquecer o ambiente e desperdiçar energia. Se está ocupada com outra tarefa, mantenha os aparelhos fora do ar.

Decore com plantas

Flores como madressilva, angélica e flor-de-laranjeira e ervas como hortelã e manjericão produzem aromas refrescantes. Decore a casa fazendo arranjos com essas plantas.

Abra as portas

Mantenha as portas internas abertas. Isso promove a circulação de ar entre os cômodos e evita que o calor se concentre nos lugares fechados.

Substitua as lâmpadas

As lâmpadas incandescentes – os modelos tradicionais que temos em casa – são mais quentes e aquecem o lar. Substitua-as pelas do tipo fluorescente.

Chuveiro frio

Mude a posição da chave do seu chuveiro para a opção ”verão”. Uma ducha geladinha esfria o corpo e a casa.

Troque os lençóis

Os lençóis 100% algodão, especificamente os de trama com mais de 200 fios por cm, absorvem o suor do corpo, garantindo troca térmica. Os modelos de látex também ajudam a refrescar a cama.

Feche as cortinas

Cortinas de tecidos grossos esquentam o ambiente. Para facilitar a entrada de ar pelos cômodos, prefira modelos de tecidos leves e de cores claras. Ah, e nas horas mais quentes do dia, mantenha-as fechadas!

Consultoria: Ramiro Palma, coordenador do comitê de tecidos para decoração da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção; Maria Luisa Grilli, arquiteta da Telhanorte; Gisele Levi, da Copespuma.