Como montar uma horta sobre rodas

Foto: Getty Images

A maior dificuldade de quem quer ter uma horta em casa é a falta de espaço, principalmente nas grandes cidades. Nem todo mundo dispõe de um quintal que recebe a luz do sol. Pensando nisso, o engenheiro agrônomo Marcos Vitorino criou uma horta sobre rodas! Essa invenção faz parte de seu trabalho na Fazenda Experimental, que é mantida pela faculdade Cantareira, em São Paulo. Há cinco anos, é professor do curso de agronomia e diz com prazer que a hortinha móvel é um dos projetos que lhe dão mais orgulho!

“Minha horta sobre rodas pode ser cultivada por todos, em qualquer tipo de casa e até em apartamento. Sem contar que ela é prática e barata: com R$ 100, em média, é possível cultivar temperos e legumes”, conta Vitorino. Conheça a horta criada por ele:

A hortinha móvel aguenta até 300 kg

“Para fazer a horta móvel, uso materiais simples e fáceis de encontrar. As rodinhas, por exemplo, são as mesmas usadas embaixo de fogões e geladeiras (são chamadas de rodízio). A vantagem é que elas aguentam até 300 kg! Sobre as rodinhas, coloco caixas de transportar verduras. É muito simples: não precisa nem de prego e martelo.

Essa hortinha é ideal para cultivar temperos, como manjericão, alecrim, hortelã e salsinha, que brotam com facilidade e exigem poucos cuidados. Mas também é possível plantar verduras e legumes maiores, como cenoura, alface, beterraba ou rúcula. Basta esperar o tempo da colheita, que leva em média 60 dias. A grande sacada é que a horta pode ser levada até o local em que o sol está batendo: no quintal, na cozinha, na sala… Basta carregá-la de um lado para o outro, sem dificuldade”.

Monte sua horta móvel com apenas R$ 75

Material:



. 1 caixa modelo BR 1000, utilizada para transporte de verduras. R$ 35.

. 1 rodízio para geladeira ajustável, com 4 rodinhas. R$ 25.

. 8 braçadeiras (fios de plástico usados como lacre) para fixação das rodas. R$ 0,05 cada

. 2 sacos de substrato para hortaliças (terra pronta para plantar) com 18 litros. R$ 8.

. 1 saco com 3 litros de argila expandida para drenagem. R$ 12.

. 1 m² de manta de drenagem. R$ 10.

. 1 m² de lona plástica para forrar o interior da caixa. R$ 10.

Como montar:

1. Fixe o rodízio para geladeira com as braçadeiras de plástico. Ajuste a distância das rodas para que fiquem simétricas.

2. Forre a caixa com a lona plástica,fazendo um furo no centro dela.

3. Espalhe a argila expandida sobre a lona plástica.

4. Por cima, coloque a manta de drenagem, cobrindo toda a argila expandida.

5. Coloque o substrato de hortaliça (terra pronta para plantar).