Como limpar espelhos

A limpeza é fundamental para conservar

e manter o seu espelho novo.

Foto: Getty Images

Tire o pó com cuidado

Use o espanador. Além de não riscar o espelho, ele elimina a poeira com facilidade. Finalize a tarefa com um pano macio ou uma flanela bem sequinha.

Elimine as manchas de dedo

Para eliminar as impressões digitais do espelho, use um pano com água morna. Se preferir, use álcool gel. Preste atenção para o álcool não escorrer para a moldura. Ele pode manchá-la.

Não use produto industrializado

Fuja dos limpadores de vidros! Eles deixam o espelho com aquelas manchas escuras de envelhecimento. E atenção redobrada com as vassouras – elas podem causar acidentes, além de riscar o espelho.

Dê o toque final

Após a limpeza, esfregue sobre o espelho folhas de jornal bem amassadas e secas. Espelhos antigos vão recuperar o brilho perdido.

Cuidados ao instalar espelhos

O espelho ideal

Procure espelhos que tenham 3 mm ou mais de espessura. Os mais estreitos quebram com facilidade.

Para fixar o espelho

Jamais use colas ou massas do tipo Araldite® ou Durepoxi®. Além de perigosas (o espelho pode descolar), elas não dão um bom acabamento.

Espelhos com molduras: use ganchos metálicos presos com buchinhas.

Espelhos sem moldura: peça ao vidraceiro que fixe parafusos especiais para o material.