Como instalar prateleiras

Prateleiras são práticas, custam pouco e deixam a decoração mais moderna

Foto: Getty Images

Você costuma associar a furadeira a um objeto saído de um filme de terror? Pois agora seus temores acabaram! Essa ferramenta é uma aliada e tanto na hora de pendurar quadros e instalar prateleiras.

Para usá-la, o segredo é manter a mão bem firme. E marque exatamente o local do furo, para evitar estragos. Hoje as melhores furadeiras são movidas a bateria, acumulam a função de parafusadeiras e pesam menos de 2 quilos.

Como instalar qualquer prateleira

Material

. Prateleiras prontas, vendidas em hipermercados e lojas de material de construção

. Régua ou trena

. Lápis ou caneta

. Furadeira

. Brocas

. Buchas (de 6 a 10 mm)

. Parafusos

. Fita crepe

Passo a passo

1. Use uma régua para medir a distância do chão até onde deseja pendurar a prateleira. Assim, você evita que a peça fique torta.

2. Forre o chão com jornal ou um pano úmido e cole fita crepe nos locais da parede que serão furados.

3. Marque o local dos furos com uma caneta (ou lápis).

4. Deixe a broca da furadeira a um ângulo de 90o da parede e faça os buracos.

5. Com delicadeza para não alargar ou danificar o furo, encaixe as buchas.

6. Prenda o suporte (que acompanha a peça) na parede, com um parafuso.

7. Disponha a prateleira sobre esse suporte, ajustando-a com cuidado. Para evitar que ela caia e machuque alguém, fixe-a também com um parafuso.

Dica do arquiteto

Dependendo da superfície a ser furada, você vai precisar de tipos diferentes de brocas e parafusos (veja abaixo). Em todos os casos, cole fita crepe sobre o local que receberá a broca. Isso evitará que a superfície ao redor do furo estoure.

Madeira

Use brocas tradicionais (1) e parafusos para madeira (2), com a ponta afinada, sem bucha.

Concreto

Use brocas de vídea (específicas para alvenaria) e buchas plásticas (3).

Azulejo

Use as mesmas brocas do concreto, mas fure devagar.

Gesso

Use brocas de vídea e buchas especiais para gesso. Fure devagar.

Consultoria: Gustavo Curcio