Como funciona o Método Mãe Canguru?

Método Mãe Canguru é indicado para bebês prematuros ou abaixo do peso

Ouvi falar que o Método Mãe Canguru é ótimo para quem tem bebês prematuros. Como ele funciona?



Esse método foi criado em 1979, por mim e pelo doutor Edgar Rey Sanabria (já falecido). Trata-se de um procedimento usado para recém-nascidos prematuros ou com baixo peso. Ele diminui o tempo na incubadora e permite que a mãe fique com o filho no colo a maior parte do tempo, em amamentação ou não. Assim, o pequeno recebe o alimento para o corpo, o espírito e a vida.

O nome vem do modo como os cangurus criam os filhotes, bem juntinhos, numa bolsa. No Mãe Canguru, o bebê fica na posição vertical, junto ao seio materno, em contato direto com a pele da mãe. Essa técnica promove o aleitamento materno, favorece o crescimento do bebê, protege contra doenças graves até os 6 meses de idade e contribui para diminuir custos com saúde.