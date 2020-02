Como falar de sexo com os filhos

A criança tem dúvidas sobre sexo e quer falar disso com a mãe

Foto: Dreamstime

Você já parou para pensar em que tipo de educação sexual dá para o seu filho? Por mais que muitas mães achem que não devem tocar no assunto com as crianças, a consciência sexual dos pequenos começa cedo, por volta dos quatro anos!

“Desde muito pequenas, as crianças começam a fazer perguntas relativas a sexo”, explica a psicóloga Mara Pusch, da Universidade Federal de São Paulo. Segundo ela, os primeiros questionamentos costumam ser simples, como “De onde vêm os bebês?” ou “Como se beija?”.

Fale sempre a verdade

Nunca minta ao responder às dúvidas de seu pequeno. “Os filhos contam com os pais para falar sobre o que vier à cabeça. Se não houver essa abertura, cria-se um tabu e eles peguntam para outras pessoas”, alerta a psicóloga.

Falar de sexo com os filhos pode não ser muito confortável, mas é fundamental para o desenvolvimento deles. Faça o teste e veja como você se sai.

6 razões para falar de sexo na sua casa

1. Criança bem informada tem mais chances de, no futuro, viver sua sexualidade sem culpa.

2. As conversas derrubam mitos e corrigem informações erradas.

3. A molecada fica mais tranquila ao sentir que suas dúvidas são naturais e foram esclarecidas.

4. Evita que seu filho crie fantasias pouco saudáveis sobre o sexo, que podem lhe fazer mal.

5. Um papo aberto com os pais estimula o conhecimento do corpo e da própria sexualidade.

6. A criança se torna capaz de identificar situações de possíveis abusos sexuais.