Como entreter os filhos durante o feriado de Carnaval

Aproveite que é Carnaval para fantasiar seu filhos

Foto: Getty Images

O Carnaval está chegando e as crianças não podem ficar de fora da folia. Confira abaixo algumas dicas de atividades para entreter as crianças durante o feriado

Quero sair!

Proponha para a criançada um piquenique delicioso num parque da cidade. Prepare lanchinhos gostosos e leve uma toalha colorida. Escolha um parque bonito e divirtam-se.

Adoro um sossego

Reúna toda a criançada para fazer cabaninha na sala: posicionem duas cadeiras, uma de costas para a outra, deixando um vão entre elas. Coloque um lençol por cima das duas e prenda com uma fita-crepe. Prepare pipoca e docinhos e leve para eles quando estiverem no auge da fantasia!

Brincando de faz de conta

Aproveite que é Carnaval para fantasiar seu filhos. O portal BEBE.COM selecionou mais de 40 fantasias para os pequenos (veja aqui). Escolha a sua preferida, prepare os confetes e vá se divertir com a criançada!

Pintura no rosto

Crianças adoram pintura no rosto. O mais importante é comprar tintas especiais à base de água para pintura facial, que não causam irritação no rosto da criança. Clique nos links abaixo e siga as instruções dos vídeos (eles estão em inglês, mas basta observá-los e copiar os desenhos).

· Borboleta / Grau de dificuldade: Fácil

· Homem Aranha / Grau de dificuldade: Fácil

· Tigre / Grau de dificuldade: Médio