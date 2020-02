Como educar os filhos

O signo da criança dá pistas de

como ajudá-la na escola

Foto: Dreamstime

O que os astros dizem sobre filhos de…

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Para cuidar desse carneirinho, você deve ter iniciativa, autoridade e muito fôlego.

Pontos fortes

Coragem, liderança, precocidade e independência.

Pontos fracos

Ansiedade, impaciência, impulsividade e aversão a ordens.

Como lidar

Desafie-o! Seja objetiva e dinâmica (use músicas e imagens interessantes). Deixe-o bem livre para expressar a criatividade.

TOURO (21/4 a 20/5)

Veio ao mundo para representar o amor, a beleza e as artes.

Pontos fortes

Concentração, prudência, paciência e perseverança.

Pontos fracos

Ciúme, vaidade, preguiça, teimosia e possessividade.

Como lidar

Respeite o ritmo dele, explique em detalhes e troque carinhos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Mal esquentou o berço e já parece ter coisas para fazer.

Pontos fortes

Esperteza, curiosidade e grande capacidade de comunicação.

Pontos fracos

Agitação, inquietude e dificuldade de se concentrar.

Como lidar

Ensine-o a relaxar e a fazer exercícios. Peça que ele conte sobre a escola.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Ele troca de humor como quem troca de fralda.

Pontos fortes

Sensibilidade e imaginação.

Pontos fracos

Medo, apego, dependência e instabilidade emocional.

Como lidar

Dê a ele todo o tempo de que precisar. Demonstre afeto, convide-o a manter o pé no chão e converse bastante sobre os sentimentos dele.

LEÃO (22/7 a 21/8)

Adora uma plateia para manifestar a força e a personalidade marcante.

Pontos fortes

Carisma, lealdade, entusiasmo, generosidade e autoconfiança.

Pontos fracos

Orgulho, vaidade e autoritarismo.

Como lidar

Elogie-o e encoraje-o (em vez de mandá-lo fazer algo). Permita que ele brilhe e seja o líder.

VIRGEM (22/8 a 22/9)

Olhando de longe, o virginiano parece meditar, mas a cabeça está funcionando a mil!

Pontos fortes

Disciplina, obediência, organização e praticidade.

Pontos fracos

Tem manias, faz muitas críticas e resiste a mudanças.

Como lidar

Tome cuidado ao repreendê-lo – afinal, de crítico já basta ele!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Trata-se de um anjinho que se esqueceu de trazer para a Terra as asinhas e a auréola.

Pontos fortes

Doçura, sociabilidade e senso de justiça.

Pontos fracos

Mentira, indecisão e incapacidade de dizer não.

Como lidar

Aceite os questionamentos, deixe que desenvolva o lado artístico e dê um intervalo entre as tarefas.

ESCORPIÃO (23/1 a 22/11)

Se quiser que ele faça alguma coisa, finja justamente o contrário.

Pontos fortes

Intuição e emoções à flor da pele.

Pontos fracos

Timidez, arrogância e desconfiança.

Como lidar

Seja sempre sincera! Proponha desafios e atividades estimulantes, incentive a pesquisa e a investigação. Reconheça os esforços dele.

SAGITÁRIO (23/11 a 21/12)

Transforma cada dia da vida numa aventura.

Pontos fortes

Desapego, otimismo, bom humor e sociabilidade.

Pontos fracos

Intolerância com limites e resistência em colaborar.

Como lidar

Não dê nada de mão beijada. Reforce os valores e princípios de sua família contando para ele fábulas e contos de fadas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nasce “velho” e vai ficando mais jovem com o passar dos anos.

Pontos fortes

Ambição, sabedoria, grande senso de responsabilidade, determinação e maturidade.

Pontos fracos

Retraimento, dificuldade de adaptação, autocrítica em exagero.

Como lidar

Ensine-o a ser criança e deixe que ele coloque a mão na massa, em vez de se prender a ideias e conceitos teóricos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Cada bebê aquariano é uma caixinha cheia de surpresas.

Pontos fortes

Inovação, inteligência e talento para lidar com imprevistos.

Pontos fracos

Agitação, rebeldia e humor oscilante.

Como lidar

Fuja do tradicional: acompanhe a rapidez de raciocínio dele e forneça informações variadas.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Essa criança gosta do mundo da lua, hein!

Pontos fortes

Talento, simpatia e solidariedade.

Pontos fracos

Distração, desorganização e ingenuidade.

Como lidar

Desperte as emoções e ensine-o de maneira bem visual: imagens valem mais do que mil palavras, certo?