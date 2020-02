Como criar um filho com valores

Quando os pais tem um comportamento

de cooperação e amor em casa, a criança

se torna mais amável

Foto: Getty Images

As mulheres querem um príncipe encantado com muitas qualidades: sincero, atencioso, educado… O rapaz deve mandar flores e abrir a porta do carro. Está difícil encontrar alguém assim, não?

As reclamações são, quase sempre, as mesmas: num mundo tão competitivo, os homens estão cada vez mais egoístas e cada vez menos amáveis. “As pessoas aprendem a só fazer gentilezas em busca de algo em troca. O afeto e o sentimento ficam de lado”, diz a psicóloga Ivonise Fernandes da Motta, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.

Essa falta de sensibilidade ocorre especialmente por parte dos meninos, porque eles são mais objetivos e racionais. Mas são as mulheres que criam os homens assim! Então, saiba como educar hoje os cavalheiros do futuro.

A participação do pai

. Modelo – Assim como as meninas imitam o comportamento da mãe, os meninos querem ser iguais ao pai. Por isso, é importante que o pai não passe valores errados.

. Respeito – Como o pai pode ajudar a formar o caráter do filho? Demonstrando respeito pelas mulheres e elogiando o papel que elas têm no mundo. Com isso, o menino se distanciará desde cedo das atitudes machistas. Assim, ele não achará que os homens são superiores por causa da capacidade física. Abusos verbais ou físicos dirigidos à mãe podem prejudicar a vida adulta dele.

A importância da mãe



. Delicadeza – A mãe é o primeiro contato com o universo delicado da mulher. Por isso, ela deve ser amorosa, evitar palavras grosseiras e mostrar ao filho a importância de tratar bem as pessoas. Isso deixará frutos para toda a vida! Ao crescer, o menino enxergará nas mulheres a imagem da delicadeza e terá mais atitudes de respeito com elas.

. Emoção – Quem disse que homem não pode chorar? As mães devem mostrar aos filhos a importância de respeitar os próprios sentimentos e os dos outros. Demonstrar as emoções não é feio: é sinal de força.

Juntos, os pais devem…

. Dar o exemplo em casa – Se a criança notar que os pais têm um relacionamento de cooperação e amor, vai carregar esses sentimentos para o resto da vida. Ela entenderá que homem e mulher devem ter carinho e respeito um pelo outro, apesar de vivermos numa sociedade tão cruel.

. Ter diálogo – O cavalheirismo é, na verdade, uma preocupação com o outro. Isso se revela em vários aspectos da vida do homem, e não apenas na relação com as mulheres. Se a família incentivar a solidariedade e a conversa na resolução dos problemas, o garoto se tornará um homem que consegue ser gentil com as pessoas sem esperar nada em troca.

Parceria sincera e sem limites

Na adolescência, quando começam os namoros, dê espaço para a convivência da namorada dele em casa, com a família. Quando você demonstra uma postura aberta sobre relacionamentos amorosos, seu filho se sente mais à vontade para pedir conselhos. Dê a ele dicas de presentes românticos e pequenos agrados que fazem a diferença no dia-a-dia do casal.

Quanto mais cultura, melhor

A música, o teatro e o cinema despertam a sensibilidade das pessoas. Por isso, crie momentos para assistir um bom filme em família. Incentive seu filho a participar do teatro da escola ou de um grupo musical, por exemplo. A arte e o convívio tornam a criança mais tolerante às diferenças.