Veja dicas para acabar com rachaduras e deixar suas paredes com cara de nova.

Foto: Getty Images

Se a estrutura da sua casa não foi corretamente impermeabilizada, fique atenta. Normalmente resultado de uma infiltração, as trincas sinalizam que a água já chegou até o revestimento externo da construção e alguma atitude deve ser tomada.

A solução mais eficaz é impermeabilizar o local, evitando futuras dores de cabeça. Mas, enquanto você não dispõe de dinheiro para consertar, é possível disfarçar e amenizar a rachadura. Porém, atenção: consultar um especialista e descobrir de onde vem a infiltração é fundamental!

1º passo: Descobrir o tipo de trinca

Trincas normalmente são inofensivas, mas é sempre bom garantir. Um jeito de descobrir é batendo com a mão fechada sobre a rachadura. Barulho de parede maciça (não oca) é sinal de leve infiltração. Se o toque estiver oco, chame um especialista, pois o problema pode estar comprometendo a segurança da construção.

2º passo: Escolher o material

As trincas que não trazem prejuízo à estrutura podem ser maquiadas, já que, uma vez abertas, nunca mais fecham. Os materiais mais usados são telas de náilon ou de poliéster e argamassa com capacidade de se dobrar, permitindo a movimentação do material.

Como consertar paredes trincadas

Material

. Cravadeira

. Martelo

. Lixa

. Massa corrida

. Desempenadeira

. Pincel

. Tinta

. Tela de náilon sintética

Passo a passo

a. Descasque a parede em volta da trinca formando um retângulo com a mesma largura da tela e 5 mm de profundidade.

b. Lixe cuidadosamente todo o espaço em volta da trinca. Preencha-o com massa corrida e cubra com a tela.

c. Passe outra camada de massa corrida sobre a tela, alisando com a desempenadeira até ficar no nível da parede.

d. Espere secar e então lixe novamente, até obter uma superfície lisa. Por fim, pinte na mesma cor da parede.

Fique atenta!

. Pouca água em torneiras e chuveiros indica que há algo errado com a tubulação. Chame um encanador urgente.

. Só recuperar a pintura não adianta: encontre a fonte da umidade e tome providências.

. Quer mais informações? Ligue para o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, no tel. (11) 3255-2506. Eles tiram dúvidas e indicam os melhores produtos.