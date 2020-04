Como as lives mudaram a indústria da música no período de isolamento

É quase impossível que você não tenha visto nenhuma transmissão ao vivo, ou live, de algum cantor que você gosta nos últimos dias. Desde o início das medidas de distanciamento social devido à pandemia do novo coronavírus, no meio de março, muitos artistas nacionais e internacionais começaram a usar suas redes sociais para fazer shows dentro de suas casas, como maneira de se aproximar dos fãs e gerar entretenimento para os que estão em casa já que, segundo dados da pesquisa “Covid-19: impacto no mercado da música no Brasil” do Data SIM, mais de 8 mil shows foram cancelados ou adiados no Brasil durante março e abril.

O que no início pareceu uma maneira intimista de continuar o trabalho, mesmo que sem remunerações, tomou proporções gigantescas a partir do dia 27 de março, com Gusttavo Lima. O cantor sertanejo foi o primeiro a elevar o patamar das lives com seu “Buteco em Casa”, uma grande produção com patrocinadores, equipe de luz, som e captação, além de optar por fazer a transmissão no YouTube ao invés do Instagram. Desde então, diversos artistas brasileiros, especialmente os sertanejos, aderiram à modalidade, geralmente patrocinados por empresas de bebidas alcoólicas, e atingiram números altíssimos de visualizações – Marília Mendonça, por exemplo, chegou a 3,5 milhões de espectadores simultâneos em sua última live, batendo o recorde.

“Muitos escritórios e grandes agências do mercado artístico já anunciaram a redução de salários e até mesmo cortes em seu quadro de funcionários. Então, a adaptação dos shows para o formato de Livestream, sendo essa uma forma de estarem próximos aos seus fãs e também uma nova forma de levantar recursos para sustentação de toda a estrutura do artista nesses meses sem shows”, explica o produtor e DJ Marcos Thorpe.

Como estão impossibilitados de seguir as turnês ou até de gravar músicas e videoclipes novos, essa foi a maneira que muitos cantores, bandas e duplas brasileiras encontraram para conseguir manter a renda e o trabalho ativo. Além disso, a maioria das lives também está vinculada a alguma instituição de caridade ou projeto social e estimula os espectadores a doarem a quem necessita. Em sua primeira live, Gusttavo Lima conseguiu mais de 500 mil reais em dinheiro para doação e a dupla Jorge e Mateus, que bateu mais de 3 milhões de visualizações simultâneas, conseguiu mais de 172 toneladas de alimentos e 10 mil frascos de álcool em gel.

Apesar do lado social, muita gente criticou a atitude dos sertanejos em transformar as transmissões ao vivo em mega produções e, assim, não seguir a recomendação de evitar aglomerações. Ao realizar produções com mais sofisticação, os sertanejos também precisaram mobilizar equipe técnica para seus shows na internet. Uma imagem de bastidores da live de Jorge e Mateus mostrou pelo menos dez pessoas, fisicamente próximas, que seriam do pessoal de produção. Com isso, estariam contrariando as recomendações da Organização Mundial da Saúde. A assessoria da dupla informou que 18 pessoas participaram da produção do evento e que equipes foram divididas em dias e horários diferentes. “A equipe de cenário montou na sexta, a de som montou no sábado de manhã, e a de filmagem entrou no sábado à tarde e já ficou para a live. Não houve aglomeração. Toda a produção usou máscaras e luvas. Seguimos todas as normas recomendadas pelo Ministério da Saúde”, declarou.

Anitta, uma das maiores cantoras brasileiras da atualidade, com diversos patrocinadores e campanhas que vinculam seu nome, foi uma das primeiras a se posicionar contra esse tipo de evento. “Não vou fazer. Se eu fizer uma coisa não produzida, consequentemente não vai ter muita gente assistindo e falando mal. Ainda não achei uma maneira de fazer um show legal em casa sem precisar de muita gente para produzir. Prefiro evitar”, disse ela em seu Instagram. Para manter o contato com os fãs, ela pretende continuar fazendo lives simples de treinos, aulas e mostrando seu dia a dia. Além disso, ela mantém os funcionários e produção com o cachê de seus patrocínios, publicidades, streams de músicas e visualizações no YouTube.

Do Instagram para o YouTube

Uma das primeiras dúvidas que surgiu depois do início das “super-lives” no YouTube foi o motivo de elas terem migrado para o site e não se mantido no Instagram. A resposta para isso é muito simples: no Instagram, por mais visualizações que a live tenha, é impossível monetizá-la, ou seja, ganhar dinheiro com ela. Já no YouTube, quanto mais visualizações, mais o artista ganha. Além disso, a rede social de fotos também não permite transmissões muito longas e as lives dos artistas tem, em geral, mais de 4 horas de duração. A maior qualidade de imagem e som e a possibilidade de assistir ao vídeo na televisão também é um ponto positivo do YouTube.

Internacional

Diferentemente dos artistas brasileiros, os cantores e bandas internacionais não aderiram às lives produzidas. John Legend, Chris Martin, H.E.R todos optaram por produções intimistas, feitas com o próprio celular dentro de casa. O primeiro grande evento digital internacional será o festival One World: Together At Home, liderado por Lady Gaga, neste fim de semana. O evento é feito em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e reunirá artistas, especialistas de saúde e diversas celebridades do entretenimento para arrecadar fundos de auxílio para combater a pandemia global de coronavírus. Haverão shows de grandes nomes da música como Elton John, Lizzo, Billie Eilish, Paul McCartney e uma participação de Anitta, que irá apresentar um dos artistas.

Televisão

Com a impossibilidade de grandes produções e gravações, os canais de televisão estão reprisando vários de seus conteúdos. Mesmo com o aumento da audiência em telejornais e reality shows, as emissoras perceberam o grande aumento nos canais virtuais, sejam serviços de streaming, canais no YouTube. O crescimento das lives de artistas famosos também fez com que os canais também resolvessem entrar na onda. A partir de sábado (18), a Rede Globo iniciará o Em Casa, projeto de shows de grandes artistas, como Ivete Sangalo e Roberto Carlos, gravados em suas casas. Também no sábado, a Record irá transmitir o show da dupla Fernando e Sorocaba na televisão aberta e também em seus canais digitais.

A funkeira Ludmilla, além de participar do projeto “Fome de Música”, junto com nomes como Alok, Wesley Safadão e Pedro Sampaio, no canal fechado Multishow, também lançará um novo EP no dia 24. As 6 músicas foram gravadas antes do início do distanciamento e também serão uma forma de manter contato com os fãs e manter o cachê da equipe nos meses sem shows.

Artistas independentes

A situação para artistas independentes é, com certeza, mais complicada. Além de normalmente não terem cachês tão altos como os famosos, podem não produtoras e gravadoras e dificilmente conseguem monetizar seus vídeos. Com produções tão grandes, é difícil que um pequeno artista consiga se sobressair. Ainda assim, a live é uma maneira de se aproximar, fidelizar o público e até chamar atenção de produtores e gravadores, tornando-se uma esperança de contrato após a pandemia. Muitos também buscam oferecer outros tipos de serviço, como aulas online de música, por exemplo.

Em meio à pandemia também surgiram projetos que buscam apoiar esses artistas no período de crise. De vaquinhas a coletivos, como é o caso do Canto de Casa, que divulga as lives de artistas independentes em seu Instagram, eles buscam maneiras de conseguirem sobreviver à crise.

“Todos esses acontecimentos com toda certeza terão um impacto enorme na economia do país, resultando em uma mudança de comportamento no mercado de eventos tanto para os frequentadores quando para os promotores. É bem provável que após essa crise estaremos diante de uma nova era para o consumo de música no mundo”, finaliza Thorpe.

Em tempos de isolamento, não se cobre tanto a ser produtiva: