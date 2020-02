Com quem deixar o filho?

É preciso avaliar com quem ele

passa a maior parte do dia

Foto: Getty Images

A licença-maternidade já acabou! E agora? Com quem é melhor você deixar seu filho para voltar ao trabalho?

Essa é uma dúvida que atinge não só as mães de bebês novinhos. Afinal, durante toda a infância de seu filho, é preciso que você avalie bem com quem ele passa a maior parte do dia.

A avó é sempre uma boa escolha, mas você deve tomar cuidado para que ela não dê palpites demais nem te desautorize. Outra opção é a creche. Aí, o que conta é a segurança e o preço da mensalidade. Chamar uma babá também pode ser interessante, mas a escolha tem de ser bem-feita. “A boa babá é aquela que segue as regras da mãe, não maltrata a criança e nunca mente”, afirma a terapeuta familiar Roberta Palermo, autora de Babá, Manual de Instruções (ed. Mescla).

Isso não quer dizer que você precise chamar uma pessoa da agência de babás. Seu filho pode ficar bem com uma amiga sua ou uma tia. O importante é que você se sinta segura para sair de casa e deixá-lo feliz da vida. Conheça mais a fundo cada opção…