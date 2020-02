Cinco trilhas bacanas de filmes marcantes, por Rodrigo Rodrigues

1.The Power of love: Composta por Huey Lewis and the News para meu filme favorito, De volta Para o Futuro. Impossível pensar no Mcfly serpenteando Hill Valley de skate sem esse som

2.That Thing You Do: É minha categoria favorita de trilha: canção de uma banda fictícia, The Wonders, feita sob medida para um filme, O Sonho Não Acabou. E melhor: toca até hoje no rádio, emplacou de verdade.

3.Ghostbusters: Ray Parkers Jr. Andava sem ideias para a musica-tema de Os Caça-fantasmas, até que resolveu compor uma espécie de jingle a partir da frase: “Who ya gonna call?”. Pronto, estava feita uma das trilhas mais bacanas do cinema pop dos anos 80

4.(I’ve had) the time of my life: O que seriam das trilhas sem os duetos? A balada interpretada por Bill Medley e Jennifer Wames para a trilha de Dirty Dancing merece destaque, até hoje faz sucesso nas pistas- vide a versão remix do Black Eyed Peas

5.Stayin’alive: Bacana quando a trilha inspira o nome do filme. Saturday Night Fever, hit dos Bee gees, virou Night Fever( Os Embalos de Sabado à Noite) na telona, Mas o destaque da soundtrack foi mesmo Stayin’Alive