Cinco musicais para ter na prateleira, por Mihay Freira

1.Romeu e Julieta(1996). Surpreendente pela linguagem da edição e pela estética moderna, que contrastam com a obra de Shakespeare, já que o diretor, Baz Luhmann manteve o texto original, escrito há mais de 400 anos

“Surpreendente pela linguagem”

Foto: Divulgação 2.Moulin Rouge!(2001). O filme nos conduz para dentre do mundo dos cabarés parisienses do fim do século 19 e que encontramos nas pinturas de Toulouse-Lautrec: o universo boêmio dos artistas franceses da época

“Mundo dos cabarés parisienses”

Foto: Divulgação 3.Cantando na chuva(1952). Classicão que nos seduz, especialmente por ter a presença iluminada de Gene Kelly, que codirige o filme com Stanley Donen. É, claro, pela antológica cena dele dançando na chuva com seu guarda-chuva. Simplesmente linda!

“Classicão que nos seduz”

Foto: Divulgação 4.Alta Sociedade(1956). Dirigido por Charles Walters, conta com a excelente trilha de Cole Porter e com Frank Sinatra e Louis Armstrong no elenco. Além disso, temos a atuação de Grace Kelly