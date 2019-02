Cidade americana organiza festa de casamento para jovem com câncer terminal

Uma cidade inteira uniu forças para transformar o sonho de um casal em realidade. Diagnosticado com um câncer em estado terminal, um jovem americano de 18 anos conseguiu trocar alianças com sua namorada de infância.

Em 2013, Luke Blanock foi diagnosticado com Sarcoma de Ewing, uma forma de tumor ósseo maligno que atinge principalmente crianças e adolescentes. Um dos sonhos do rapaz era levar a namorada de infância, Natalie, ao altar, mas as despesas médicas do tratamento comprometeram totalmente o orçamento da família e não seria possível custear a festa.

Após os pais do jovem anunciarem na ferramenta GoFundMe que o câncer havia chegado a estado terminal, a população de Canonsburg, Pennsylvania, decidiu dar a Luke e sua namorada um casamento dos sonhos. Para felicidade do casal, a maioria dos fornecedores recusou pagamento. Flores, bolo, banda, local: tudo foi doado ao casal por fornecedores locais. A cerimônia reuniu mais de 200 pessoas em 18 de fevereiro.

Reprodução / Instagram Reprodução / Instagram

A equipe médica responsável pelo tratamento fez o que pode para que Luke estivesse em sua melhor forma no dia da cerimônia. “Foi um casamento muito feliz. Lucas estava saudável o suficiente para caminhar até o altar por si só, sem as muletas. Foi muito bonito”, contou Patrick Goode, tio do noivo, à ABC News.

Nas redes sociais, os recém-casados postaram fotos do casamento e agradeceram o carinho de todos que ajudaram o sonho a se tornar realidade.