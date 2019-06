Cervejaria faz tuitaço em prol de casa de apoio a LGBT

Nesta sexta-feira, 28, a Cervejaria Ambev apresenta sua convocação de apoio a diversidade. Intitulado de #OrgulhoDaMinhaHistoria, o movimento tem como objetivo dar voz às pessoas, convidando todos a contar no Twitter, por meio da hashtag, um pouco de suas histórias e o orgulho de ser quem são. Para cada tweet publicado usando a hashtag, 1 real será doado ao Centro de Acolhimento LGBT Casa 1, em São Paulo.

Localizada na região central da cidade, a Casa 1 é uma ONG que presta assistência para a comunidade LGBT. O Centro conta com atividades culturais e educativas, além de promover a diversidade cultural, fomentar a produção de conhecimento e cultura livre.

Nas redes da Cervejaria Ambev os funcionários da companhia já têm contado suas histórias.

“Essa convocação representa um dos pilares mais importantes da nossa cultura, que é o respeito. Além de ampliarmos a voz das pessoas, como já fazemos dentro da Cervejaria, queremos atuar também para fora dos nossos muros. Por isso a convocação para ajudarmos a Casa 1, instituição que sempre apoiamos e que nos orgulha pelo trabalho incrível que realiza com a comunidade LGBT. A estimativa é que cheguemos a 100 mil tweets para a doação de 100 mil reais”, afirma Géssica Tassi, Gerente de Autenticidade da Cervejaria Ambev.

Esta não é a primeira vez que a Cervejaria Ambev investe em campanhas e ações de apoio à diversidade. Entre as iniciativas, estão a participação no Fórum de Empresas e Direitos LGBTQ+, no qual assinou 10 compromissos de Diversidade, a criação do Comitê de Autenticidade, com embaixadores regionais em toda as operações da companhia pelo país, além de campanhas internas nas datas comemorativas, como Dia do Orgulho LGBT+, e Happy Hours promovendo a interação entre os funcionários.

Além disso, a companhia criou o LAGER (Lesbian & Gay & Everyone Respected), grupo composto por funcionários para discutir melhores práticas e ações de inclusão no ambiente de trabalho.

O movimento #OrgulhoDaMinhaHistoria no Twitter começa nesta sexta-feira, 28, e vai até domingo, dia 30.

Ao lado da Casa 1, a Casinha, do Rio de Janeiro, ONG que oferece abrigo e assistência na área da saúde e empregabilidade para a população LGBT, também será beneficiada pelo movimento.