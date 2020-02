Casa livre de insetos

Os insetos te incomodam? Veja como

ficar livre deles!

Foto: Getty Images

Xô, mosquitos e pernilongos!

Fechar as janelas de casa por volta das 18 h é uma forma de evitar a invasão dos mosquitos que atrapalham o sono. Há ainda outras maneiras de evitá-los:

. Coloque tela nas janelas. De acordo com o biólogo Sérgio Bocalini, essa tática simples é eficaz para impedir a entrada de insetos voadores em casa.

. A citronela é uma planta aromática que pode ser usada como repelente. O ideal é posicionar o vasinho em lugares com bastante vento para espalhar o aroma pelo ambiente.

. A consultora doméstica Heloisa Sundfeld ensina a fazer um repelente natural: “Corte ao meio vários limões e espete cravos neles. Espalhe-os por lugares estratégicos da casa, como sala, cozinha e varanda.”

. Heloisa alerta que alguns voadores se transformam em traça. Para dar um fim neles, deixe um saquinho com um pouco de pimenta-do-reino em grão nas gavetas e nos armários da casa. Troque-os de dois em dois meses. A dica vale para o ano todo!

Olha a dengue aí, gente!

O biólogo Sérgio Bocalini explica como manter a doença bem longe:

Caixa d’água

É importante que a manutenção seja feita ao menos uma vez por ano e que ela esteja sempre bem fechada.

Vasinhos de flor

Ponha areia no prato das plantas. Se tem bromélias, borrife as folhas com água sanitária diluída em água (use uma medida do produto para a mesma medida de água).

Ar-condicionado e filtro

Verificar as bandejas a cada 15 dias é fundamental por causa do acúmulo de água do próprio aparelho e também da água da chuva que se infiltra nele.

Bebedouro limpo

Sabe a grade que serve de apoio para os copos? Deixe-a sempre limpa e sem água parada.