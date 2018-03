Campus do Google em SP inaugura espaço para a família

O Campus São Paulo, espaço do Google para empreendedores, ganhou nesta quinta (8), Dia Internacional da Mulher, uma área para a família.

Os empreendedores podem levar filhos e filhas ou qualquer criança de até 3 anos para trabalhar no Family Lounge. A nova área fica no quarto andar e, além de descanso e brincadeiras, poderá também ser utilizada para amamentação.

“Criar condições, inclusive físicas, para que a diversidade se manifeste é um dos pilares do Campus São Paulo e contamos com a participação de todos para que isso se fortaleça”, diz Fernanda Caloi, mãe do Martin (3 anos) e Gerente de Programas do Campus São Paulo.

“Com o novo espaço, nosso intuito é acolher da melhor forma possível não apenas as crianças, mas, principalmente, os adultos que estão imersos na cena do empreendedorismo enquanto cuidam de um outro ‘empreendimento’ em casa, desses que demandam total dedicação e atenção”, complementa.

O Campus São Paulo fica na rua Coronel Oscar Porto, 70, no Paraíso. Funciona de segunda a sexta, das 9h às 19h.

