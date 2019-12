Campanha do MP aposta na inclusão para combater violência contra a mulher

Dezesseis milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência em 2018, segundo dados de relatório apresentado pelo Datafolha e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Destas, 42% foram agredidas dentro das próprias casas. E em 76,4% dos casos mais graves, o agressor era alguém conhecido.

Nesta urgência de uma mobilização que abarque a todos e no contexto dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher, foi lançada na segunda-feira (9) a campanha #a_gente.

Com o objetivo de reunir homens e mulheres na busca por um mundo mais livre e menos desigual, a iniciativa foi criada pelo Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo e a FREE FREE, plataforma que acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade social e trabalha para resgatar a autoestima delas através da moda.

“A campanha #a_gente foi pensada para todas e todos nós, como gente, homens e mulheres com suas singularidades e diversidades. Se a violência de gênero é uma doença social que atinge diretamente ou indiretamente todas as pessoas, essas pessoas devem ter seu lugar de fala e sua representação”, diz Valéria Scarance, promotora do MP.

“Na campanha, participaram homens e mulheres cis e trans, hétero e homossexuais, negras, negros, indígenas, pessoas com deficiência. Ela é inclusiva, diversa, representa a gente do nosso país e a necessidade de união por um país mais justo”, completa.

Assista ao vídeo de apresentação da campanha:

Para saber mais, acompanhe #a_gente nas redes sociais.

Leia também: Como uma revista de moda fake salvou vítimas de violência doméstica

+ Atriz de Supergirl faz relato tocante sobre violência doméstica

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente