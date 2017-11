Foi-se o tempo em que o Dia das Bruxas significava se vestir de maneira assustadora. A festa acabou virando um grande concurso de fantasias elaboradas, inspiradas em personagens famosos ou releituras de looks icônicos usados por celebridades.

Camilly Victória, filha de Carla Perez e Xanddy, esbanjou criatividade no Halloween deste ano. A menina de 15 anos fez uma homenagem a sua mãe e se vestiu com o figurino igualzinho ao que Carla usava em suas apresentações como dançarina do grupo de axé É o Tchan.

A adolescente fez um post em seu Instagram, dizendo: “Este ano eu escolhi me fantasiar dessa artista que é um orgulho para mim, a senhora minha mãe Carla Perez na época do É o Tchan. A roupa eu consegui copiar direitinho, mas o seu requebrado minha mãe, não consigo, minha coluna dá um nó.”

Confira: