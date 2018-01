O barulho dos fogos de artifícios para as comemorações de Ano Novo quase levou uma cadela de Goiânia à morte.

A cadela Tina ficou estressada com os estrondo provocados ao longo do domingo, véspera de Ano Novo, e tentou fugir do apartamento em que mora na capital goiana com o dono. Contudo, o animal acabou correndo em direção à sacada da residência e ficou pendurada no parapeito do cômodo.

Ao perceberam que a cadela estava em risco, moradores do prédio, localizado no bairro Parque Amazônia, tentaram socorrê-la. Para isso, eles estenderam um lençol embaixo da sacada do apartamento como apoio à queda da cadela.

O plano deu certo e no momento em que a cachorrinha despencou do quarto andar do edifício, sua queda foi amortecida com a ajuda do lençol.

Enquanto isso, o dono, o gerente comercial Jean Carlos Silva Siqueira, foi avisado sobre a situação de sua cadela. No momento do apuro, Jean havia saído de casa para ir ao supermercado e deixou o pet sozinho.

Para ele, o motivo de ela ter tentado fugir pela sacada deve-se ao barulho dos fogos de artifício – de som elevado para a audição sensível de animais. “Ela é acostumada há 11 anos com apartamento, super dócil, mas na hora que solta foguete é terrível, incomoda muito. Não tem necessidade de soltar tanto foguete”, disse em entrevista ao G1.

