Cabeleireira famosa por meme explica por que não se mudou para casa do ex

Lembra-se da Cleusa Cruz, a cabeleireira que ficou famosa depois de ter se depoimento sobre o processo de separação viralizado na internet? Ela explicou por que decidiu não “invadir” a cada do ex-marido como havia prometido.

Moradora do Rio de Janeiro, Cleusa briga na justiça para se separar do ex-marido. Segundo a cabeleireira, os dois não vivem juntos há 25 anos, mas o ex se recusa assinar os papéis do divórcio.

Na terceira tentativa de assinar os papéis para o divórcio, o homem, que há 24 anos mora com outra mulher e filhos, não apareceu no cartório no dia combinado e foi quando o viral da internet surgiu.

A solução encontrada por Cleusa, conforme ela contou em post no Facebook, foi se mudar para a casa do ex e da esposa dele caso o divórcio não acontecesse até dia 19 de maio. “Quer ficar casado? Então vamos ficar casados. Vou dormir junto com vocês, comer junto com vocês. E mais: vai pagar as minhas contas.”

Dia 19 finalmente chegou, mas a mudança não aconteceu. Novamente no Facebok, Cleusa explicou porque decidiu não se mudar para a casa do ex.

“Sei que todos vocês querem que eu entre na casa do Denilson. Gente, eu tenho que ser justa. Eu falei que se até dia 19 não sair o divórcio, eu iria de mala e cuia para a casa deles. Mas eu preciso entender que o cartório não abre de domingo. Como eu vou fazer ele assinar o papel no domingo? Eu jamais vou afrontar a casa dele desse jeito. Eu fiz a postagem em um momento que eu estava muito nervosa e eu só queria que ele visse. só que o pior é que nem Facebook o danado tem. E deu nisso tudo.”

