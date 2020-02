Cabaninhas suspensas da marca alemã Dedon

Se você tem uma casinha de sonho, em um lugar aberto, uma fazenda – ou um jardim gigante de causar inveja! – não pode deixar de notar o lançamento da coleção 2011 da marca de design alemã Dedon. A peça (um dos frutos do Tour Du Monde, turnê ao redor do mundo onde a empresa busca referências do que há de melhor no imobiliário ao ar livre) é o Nestrest, dos designers Daniel Pouzet e Fred Frety: meio rede, meio ninho de passarinho, passa uma sensação de aconchego maravilhosa! Uma cabaninha suspensa entre as árvores (que também pode ser presa em outras estruturas oferecidas pela empresa), ótima para relaxar e ficar descansando no balanço do vento.

E não precisa ficar meditando sozinha, não: tem espaço suficiente para relaxar acompanhada. O Nestrest tem 2 metros de diâmetro e 2,6 de altura. A fibra de quatro centímetros de largura foi trançada com um sistema que permite o efeito “inside-out-see”, ou seja, você consegue ver o ambiente externo pelas frestas, mas se protege dos passarinhos curiosos ao redor. Ele vem nas cores natural e chalk e custa R$47.680,00. Os móveis da marca são vendidos com exclusividade pelo grupo Collectania