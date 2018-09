Buquês eternos: 10 arranjos para guardar como lembrança

Um dos acessórios mais importantes da noiva, o buquê merece uma atenção especial. E para quem sonha em guardar o acessório para sempre, os buquês eternos são boas opções.

Entre as principais vantagens estão a oportunidade de homenagear as pessoas queridas incluindo itens da família e também a possibilidade de passar a peça entre as gerações.

Os buquês eternos podem ser confeccionados em cores vibrantes (para as noivas mais modernas), ou cores mais sóbrias (para as noivas que preferem um acessório clássico). Confira algumas opções de materiais:

Os buquês em origami têm feito cada vez mais sucesso entre as noivas. Com visual delicado, eles permitem diferentes arranjos. O acessório ganha ainda mais significado se o papel utilizado possuir uma história. O artesão pode utilizar partituras das músicas preferidas do casal, cartas de amor ou páginas de livros.

Outra alternativa interessante é o uso de broches, pingentes e flores de tecido. A peça pode reunir acessórios garimpados entre os familiares e amigos. Assim, passa a representar um pouco de cada pessoa amada.

Para cerimônias na praia, os buquês de conchas são os queridinhos. Divertidos e ousados, eles são únicos, pois uma concha nunca é igual a outra. Um acessório perfeito para noivas mais descoladas.