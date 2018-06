Buquê de noiva com protea: 10 fotos que vão fazer você se apaixonar!

As flores exóticas nunca estiveram tão em alta nos casamentos. Cresce a cada ano o número de noivas que decidiram trocar as flores tradicionais, como rosas e peônias, por alternativas mais inusitadas. Prova disso é o fato de as pesquisas no Pinterest por “buquê de peônia” terem registrado um aumento de 121% nos últimos meses. #AlertaDeTendência

Mas afinal, o que é protea? De aparência exuberante,essa flor é originária da África do Sul e normalmente é encontrada em tons que variam entre rosa e vinho. Escolha perfeita para quem sonha com um buquê marcante, a protea já despontou como a queridinha da vez entre as noivas mais ousadas, uma vez que combina bem com casamentos praianos, rústicos ou no estilo boho chic.

O tamanho com certeza é o grande diferencial da protea, pois permite tanto que a flor seja usada de maneira solitária quanto para compor arranjos maiores, se combinada com outras espécies.

É fato: o buquê de protea nunca é pequeno e discreto. Pensando nisso, explore diferentes cores e texturas acrescentando folhagens e outras flores para criar combinações vibrantes.