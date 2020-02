Brincando de costurar: conheça os ateliês voltados para crianças

A atividade vem conquistando crianças a partir de 5 anos

Foto: Divulgação

Apaixonada por costura, Fernanda Egydio inaugurou em 2010 a Love Blankie, o primeiro ateliê de costura do país voltado exclusivamente para crianças. “A ideia surgiu por causa da minha filha, que me via usar a máquina e sempre quis aprender. Um dia eu concordei e foi quando percebi que ela poderia costurar”, lembra Fernanda. A escola não tem como objetivo estabelecer uma metodologia ou apostilas, mas incentivar a organização e a criatividade dos pequenos enquanto eles se divertem. Na primeira parte da aula, os alunos definem o projeto que vão fazer – pode ser roupas infantis, almofadas, bolsinhas e até bichos de pelúcia. Em seguida, eles separam os materiais necessários, copiam o molde e escolhem os tecidos. Depois, com a ajuda de uma profissional, começam a confecção em máquinas portáteis (menores que as tradicionais). Segundo Maria Letícia Nascimento, pedagoga e professora, de São Paulo, esse processo é prazeroso e lúdico. “Além de repleto de possibilidades de aprendizado, como o desenvolvimento da imaginação e da concentração”, explica.

Ensine seu filho em casa

· Pense em um projeto fácil e que a criança possa utilizar, como uma almofadinha.

· Envolva-o na escolha de tecidos, desenhos e cores.

· Lembre-se de que ele deve ter pelo menos 5 anos e precisará de ajuda constante. Opte por materiais seguros, como tesoura sem ponta.

Love Blankie criou um espaço convidativo, com móveis e instrumentos de costura adaptados para o manuseio infantil

Foto: Divulgação

Aulas infantis de costura pelo país

LOVE BLANKIE

Pioneira no ensino para crianças, a Love Blankie oferece aulas avulsas no período matutino e diurno. A idade mínima é de 5 anos para realizar as inscrições para o curso.

Contato – (11) 3846-4160

Local – São Paulo, SP

www.auladecostura.com.br

CAFÉ COSTURA

O Café Costura também montou uma turma especial para crianças a partir de 8 anos.

Contato – (21) 2513-1315

Local – Rio de Janeiro, RJ

www.cafe-costura.blogspot.com

ANA VERGARA

Ana Vergara começou dando aulas para sua filha e algumas amigas dela. Atualmente, ela ensina bordado e costura para uma turma que se reúne em sábados alternados.

Contato: aninhavergara@uol.com.br

Local – Brasília, DF

www.flickr.com/bordadosdaana