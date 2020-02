Box de vidro: qual é o modelo ideal para o seu banheiro

Há diversos tons de vidro temperado para combinar com sua decoração

Foto: Getty Images

Nada como um box de vidro para deixar seu banheiro um luxo! Aposentar as cortinas de plástico que vivem mofadas e dar um basta nos escorregões provocados pelo chão molhado vale o investimento. Além de mais bonitos, os boxes de vidro temperado são mais seguros e duram a vida toda. Os preços também estão mais acessíveis.

Hoje, você acha box de vidro a partir de R$ 300 o m², com acabamento e instalação. Ficou interessada? Aprenda a escolher o box ideal para sua casa e para o seu bolso.

Como escolher o box certo

Alguns pontos você precisa saber antes de fechar negócio. Entre eles, o tipo e a cor do vidro, o formato da porta e o acabamento do box.

Tipo de vidro: O único vidro indicado para box de banheiro é o temperado. O comum é muito sensível e quebra com facilidade. O temperado é até dez vezes mais forte que o normal. Se ele quebrar, não estilhaça.

· Fumê

Vidro colorido é mais caro

· Neutro

Os tons de verde não destoam do resto do banheiro

· De canto

Um box deste tipo sai por R$ 600 o m²

· Fosco

Vidro com textura deixa o banheiro charmoso

· Toque final

Combine o acabamento com os demais metais do banheiro

· De canto

Um box deste tipo sai por R$ 600 o m²

Cor

Há diversos tons de vidro temperado para combinar com sua decoração, verde, fumê, azulado e bronze. Mas saiba que o vidro colorido é mais caro que o transparente. O m² de um box em tom fumê, por exemplo, sai a partir de R$ 390.

Texturizado

Quer mais privacidade na hora da ducha? Escolha um vidro com textura, que ofusca a transparência. Há de vários tipos: quadradinhos, listras, pontilhado, bolinhas. O m² do vidro serigrafado sai a partir de R$ 390. É o mesmo preço do colorido.

Acabamento

O material mais usado para dar acabamento ao box é o alumínio: é barato, leve e não enferruja. Tem de várias cores, como

branco, cromado, ouro, fosco, bronze, bege ou preto. Você decide a cor do acabamento, que já vem incluído no preço fnal.

Formato

Se o seu ambiente for pequeno, escolha box com portas de correr, que economizam espaço. Já se o chuveiro fcar num canto,

como na foto, opte pelo box ângulo, com portas de correr dos dois lados. Só que ele custa o dobro do tradicional.

Dica

Se você tem basculante dentro do box, aquela janelinha que dá pra rua ou pra área de serviço, pode colocar um box que vai do chão até o teto. A dica é do arquiteto Júlio Xenofonte. “Com a água quente, é possível fazer uma espécie de ‘sauna’. Se a temperatura aumentar muito, basta abrir a janela para arejar”, diz.