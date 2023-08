Blokecore: a mistura perfeita do esporte e o street style

Para as antenadas no mundo dos esportes, um dos elementos mais desejados são as camisas oficiais, porém, essas peças ganham um novo público que está além dos torcedores dos times, mas também a moda. A trend alert da vez é o Blokecore, tendência que mistura os elementos do streetwear com itens esportivos.

Saber dispor esses itens em looks confortáveis e versáteis para o dia a dia, e não só para ir para a academia ou jogo, é um dos dilemas dessa tendência que ganhou o coração de famosas, como Rosalía, Beyoncé, Billie Eilish, entre outras.

Por isso, separamos algumas dicas para você entender um pouco mais sobre como incluir essa tendência no seu guarda-roupa ou se inspirar para pegar emprestado aquela camisa de futebol super descolada do seu namorado ou namorada. Veja a seguir dicas de como usar o Blokecore:

Looks com camisas de time: a base do blokecore

O óbvio às vezes funciona muito bem quando o assunto é exagero, e no Blokecore usamos o oversized a nosso favor, fazendo dele um aliado do conforto e estilo.

Neste caso, a calça jeans pode ser uma ótima opção para usar as camisas que são um pouco mais largas em sua base. Escolha uma modelagem que combine com o ar street da ocasião, como wide legs, mom jeans e até mesmo as parachute pants, calças que também servem para praticar esportes.

A modelo brasileira Juliana Nalú sabe muito bem como usar o blokecore a seu favor, mostrando ao mundo que é brasileira raiz. Ela apostou em um tênis esportivo, carregando completamente a mensagem de conforto do streetwear. Veja a seguir o look da modelo:

Calças de alfaiataria também podem ser uma alternativa para quem quiser um look mais interessante. Investir em acessórios como cintos, óculos escuros e correntes, dá uma cara descolada. Confira a inspiração:

A cantora espanhola Rosalía usou a tendência com uma peça personalizada do time de futebol Barcelona, um dos mais famosos clubes europeus. Na camisa, os detalhes na parte de trás continham o seu nome com a estética e a fonte do seu último trabalho, intitulado Motomami.

Saias e Shorts

As saias e os shorts podem trazer uma outra cara para esta tendência. Usar meias com um comprimento menor, as famosas ¾, pode trazer um ar de look mais organizado e casual. Os saltos e sandálias são super bem-vindos para esta tendência.

Já os shorts e as bermudas podem trazer a cara completa do despojado para o seu look, principalmente os cargos, os favoritos de Billie Eilish, que também investe nos bonés e nas sobreposições de camisas de time e meias-calças.

Mas caso você queira ousar completamente, que tal misturar tudo e criar um look 100% Blokecore? Saltos, bermudas e itens esportivos podem trazer muita personalidade.

Moda também é inovação, mistura de conceitos e elementos que não se conversam, mas que podem transmitir estilo e personalidade para os verdadeiros camaleões da moda, sem deixar de lado o conforto e a versatilidade.