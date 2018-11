Biógrafa revela um dos motivos pelo qual Harry deixará Kensington

O príncipe Harry estaria se sentindo como um prisioneiro dentro do Palácio de Kensington, disse à revista People a biógrafa Ingrid Seward. “Harry se sente muito aprisionado no Palácio de Kensington. Ele mal pode esperar para sair”, disse.

Segundo a biógrafa, o sentimento teria a ver com o momento que o príncipe vive. Ele se casou recentemente com Meghan Markle e o casal está esperando seu primeiro filho. Desde então, o relacionamento com família mudou.

Após a notícia que Harry e Meghan iriam se mudar, cresceram os rumores de um racha entre eles e William e Kate. Eles estão indo morar em Frogmore Cottage.

