Benefícios da dança durante a gravidez

Gravidez é tempo de curtir a barriga e dançar!

Foto: Thinkstock

A gestação é um período de grandes transformações. Dançar pode ser ótimo para lidar com esse turbilhão e se preparar para o parto normal. “A dança libera hormônios do bem-estar e ajuda a gestante a estreitar o vínculo com o filho”, explica Tatiana Tardioli, bailarina que dá aulas para grávidas e mães com bebês e autora do blog Dança Materna. Confira as dicas da especialista e rodopie feliz.