Barbie na história: representações da boneca mais famosa do mundo

Barbie em sua versão do quadro Le Violon d’Ingres, de Man Ray

Foto: divulgação

A artista e fotógrafa francesa Jocelyne Grivaud criou o site Barbie Ma Muse para celebrar a boneca favorita da sua infância – e da infância da maioria das mulheres! Jocelyne veste e transforma as Barbies em verdadeiras musas da história, do cinema e da arte, de forma a lembrarem obras famosas e consagradas no mundo inteiro.

As recriações da artista usam a Barbie como uma referência do amadurecimento e da criação da personalidade das mulheres – que Jocelyne acredita já ter sido o papel fundamental da boneca, de certa forma perdido desde que ela foi criada, em 1959.

Hoje, para a artista, a Barbie se tornou até de certa forma entediante. Então, ela aproveita a criatividade para devolver esse destaque que ficou deixado de lado com o tempo. Conforme ela declara no site, “a Barbie sempre foi criticada por ser loira demais, superficial demais, magra demais. Meu objetivo foi ajustar esse perfil tão famoso da boneca em diferentes representações emblemáticas.” Nas obras, a Barbie muda a roupa, o cabelo, abre mão da maquiagem e do salto alto para adentrar em cenas famosas da história das mulheres, assumindo o papel da estilista Coco Chanel, da Monalisa de Da Vinci ou da deusa grega Afrodite.