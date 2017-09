As fotos tiradas pelos convidados são parte importante do registro de uma festa. Afinal, é através delas que os pais podem perceber como foi a experiência do evento na visão dos amigos e familiares. Quanto mais bonita e animada é uma festa, naturalmente maior acaba sendo a quantidade de fotos postadas sobre ela.

Pensando nisso, muitos pais têm aderido à ideia dos paineis para selfies. Esses backgrounds criativos combinam com a temática do evento e garantem que os cliques dos convidados sejam ainda mais divertidos.

Não pense que apenas os adultos gostam de tirar selfies. As crianças adoram entrar no clima de fantasia e posar em cenários inusitados.

Não é necessário uma estrutura complexa para garantir o sucesso deste espaço. Um painel de tecido com detalhes feitos em papel já é suficiente para atrair os convidados. Tecidos texturizados, muro inglês, balões e flores gigantes de papel são apenas algumas opções que ajudam a compor um visual interessante. Invista também em chapéus, colares, plumas, bigodinhos e máscaras.

Ao lado do background é importante deixar uma lousa ou quadrinho indicando aos convidados a hashtag da festa e pedindo que a usem quando postarem fotos tiradas no evento. Assim, você não irá perder nenhuma foto.

O background não precisa obrigatoriamente ser montado na vertical. Todo o cenário pode ser montado no chão e as fotos podem ser tiradas do alto, criando um efeito muito divertido.