Atraia boas energias na cozinha

Lixeira só no quintal: esvazie a lata todos os dias e mantenha-a sempre limpa

Foto: Getty Images

Faça o ar circular: o ambiente deve ser fresco e arejado. Quando não estiver na cozinha, deixe portas e janelas bem abertas. Coifas, exaustores e depuradores ajudam a renovar o ar.

Mantenha a limpeza: é fundamental que armários e prateleiras permaneçam limpos e arrumados – segundo os chineses, isso atrai prosperidade. Além disso, a limpeza prolonga a vida útil de dobradiças, lâmpadas e eletrodomésticos.

Deixe a luz entrar: quanto mais iluminada a cozinha, melhor. Se ela não recebe luz natural, opte por lâmpadas brancas, do tipo fluorescente.

Invista nas curvas: ter um relógio na cozinha é útil e incrementa a decoração. Ao escolher o modelo, lembre-se de que objetos arredondados são bem-vindos na cozinha.

Tenha ervas por perto: uma boa maneira é deixar sobre a mesa um vasinho de violetas ou um mix de ervas – que deixarão seus pratos mais saborosos.

Limpe bem as flores artificiais: um truque para deixar flores artificiais sem poeira nem gordura acumuladas é colocá-las num saco plástico com quatro colheres de sopa de sal. Balance a embalagem para distribuir o pó, depois, retire as plantas, sacudindo bem.

Deixe o lixo lá fora: lixeira deve ficar do lado de fora da casa, para não contaminar o ambiente com energias negativas.

Libere o espaço: um ambiente carregado de objetos impede a circulação da energia. Por isso, evite excesso de enfeites e utensílios. Guarde apenas o necessário nas gavetas e estoque apenas os alimentos de maior consumo. Deixe o local livre para preparar as refeições.

Conserte logo o que não funciona: nada na cozinha deve estar quebrado, para a energia não ficar parada. Torneiras, registros, tomadas e interruptores precisam funcionar perfeitamente.

Evite o vermelho: na cozinha, economize nesse tom. Ele abre o apetite e faz você comer mais rápido e em quantidade maior do que o necessário.

Opte pelo branco: prefira paredes e móveis de cores claras, próximas ao branco. Segundo o feng shui, esse tom tem efeito calmante. Panos de prato, aventais, cortinas e acessórios também devem ser clarinhos. Se os azulejos já forem claros, procure móveis com portas coloridas, mas com as laterais brancas.