Aprenda como fazer 11 misturas naturais para limpar a casa

Muitos produtos de limpeza têm substâncias nocivas, capazes de causar intoxicação e reações alérgicas ao serem inalados. Além disso, pesam no orçamento. “Mas existem alguns agentes de limpeza ‘escondidos’ na despensa de casa que, além de não conter componentes tóxicos, são baratinhos e funcionam bem”, diz a personal organizer Ingrid Lisboa, de São Paulo. Estamos falando do bicarbonato de sódio, da água oxigenada e do vinagre de vinho branco, que podem ser usados de várias formas na limpeza. Veja as direções:

Aromatizador de ambientes

Misture 1 litro de água, 1/2 copo (americano) de vinagre, 1 colher (sopa) de bicarbonato, 1/4 de copo (americano) de álcool e 1 colher (sopa) de amaciante. Coloque no borrifador. Aplique em almofadas e cortinas.

Desengordurante

Em um balde grande, misture 3 ou 4 xícaras (chá) de vinagre branco com 1 de bicarbonato. A solução acaba com a gordura das paredes.

Desinfetante para vaso sanitário

Despeje 1/2 xícara (chá) de vinagre branco no vaso. Em seguida, adicione 1/2 xícara (chá) de bicarbonato. Essa mistura forma bolhas e espuma. Deixe por um minuto, esfregue e dê descarga.

Tira-bolor

Misture partes iguais de bicarbonato e vinagre branco ou água oxigenada 10 volumes até formar uma pasta. Aplique na superfície embolorada, deixe por 30 minutos, esfregue com uma escovinha e retire o excesso com pano úmido.

Limpa-alumínio

Prepare uma pasta com 1 xícara (chá) de bicarbonato de sódio e a mesma medida de água oxigenada 10 volumes. Espalhe em todo o utensílio, deixe agir por alguns minutos e esfregue com uma esponja de aço ou bola de papel-alumínio. Enxágue bem e seque com um pano macio.

Limpa-carpete

Para remover manchas e sujeiras difíceis, misture partes iguais de bicarbonato, sal e vinagre branco. Aplique a pasta sobre a mancha com uma escovinha, deixe secar e escove novamente. Sai tudo!

Limpa-vidro

Misture 1 parte de vinagre branco com 1 parte de água em um borrifador e aplique no vidro. Passe um pano macio e seque com jornal.

Limpa-limo

Para limpar rejuntes dos azulejos, faça uma mistura com partes iguais de bicarbonato de sódio e água oxigenada 10 volumes e escove a superfície (use uma escova de dente para facilitar a remoção da sujeira).

Mistura desentupidora

Para não deixar a pia entupir, use, de vez em quando, uma mistura de 250 ml de vinagre branco com 500 ml de água e 1/2 xícara (chá) de bicarbonato de sódio. A solução elimina a gordura e os restos de comida presentes nos canos.

Produto multiuso

Misture partes iguais de água oxigenada 10 volumes e vinagre de vinho branco com algumas gotas do seu óleo essencial favorito. Coloque em um borrifador e aplique em balcões de cozinha, pia do banheiro e outras superfícies. Essa solução elimina as bactérias e perfuma bem o ambiente.

Tira-manchas

Misture partes iguais de água oxigenada 10 volumes e detergente neutro. Com uma esponja, esfregue sobre a mancha. Deixe agir por um minuto e, em seguida, encharque o tecido com a mistura novamente (o equivalente a 1 moeda). Deixe absorver bem e, então, lave como de costume. A solução remove manchas de vinho, sangue e suor.

Para cada ingrediente, um poder de limpeza

Água oxigenada: atua como um ótimo desinfetante e removedor de gordura.

atua como um ótimo desinfetante e removedor de gordura. Bicarbonato de sódio: sem qualquer toxicidade, atua como poderoso desodorizante, tira-manchas e bactericida.

sem qualquer toxicidade, atua como poderoso desodorizante, tira-manchas e bactericida. Vinagre branco: 100% natural e livre de toxinas, tem ótima ação desinfetante, desodorizante, germicida e até repelente. Tire proveito dele!

“A água oxigenada funciona para matar germes e eliminar mofo e bolor. Também é um bom substituto para branqueadores e não causa efeitos nocivos à saúde nem ao meio ambiente”, garante Vladimir Constantino Valério, professor de química têxtil do Senai-SP. Composta de mais de 90% de água, quando misturada ao álcool, vinagre ou bicarbonato de sódio, a água oxigenada limpa e desinfeta, sem oferecer risco de intoxicação a quem faz uso dela, pois não libera gases tóxicos. “Para a limpeza da casa, use apenas a solução de 3% de perióxido de hidrogênio e 97% de água, a famosa água oxigenada 10 volumes”, alerta o especialista. Ele afirma ainda: “Vários produtos de limpeza possuem peróxido de hidrogênio em sua composição, mas nas embalagens o termo usado para a substância é oxigênio ativo”.