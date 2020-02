Aprenda a ter um armário organizado em 7 passos

Separe o que ficou da sua organização por atividade: roupa de trabalho, lazer de dia, lazer de noite, festa

Foto: Dreamstime

Sabe aqueles dias em que você prova mil looks, mas parece que não tem o que vestir? Pois a solução está… no seu guarda-roupa! É que armário abarrotado deixa algumas peças esquecidas lá no fundo da gaveta, fazendo a gente combinar só as roupas que estão à vista.

Depois de organizar a bagunça, você perceberá que tem muitas peças coringa. E, com um pouco de sorte, descobrirá que já pode usar alguma “roupa da esperança”, aquelas que a gente guarda para quando estiver magra.

O passo a passo da faxina

1. Reserve tempo e disposição para enfrentar o guarda-roupa. Fazer a limpeza no fim de semana é uma boa pedida.

2. A palavra-chave é desapego. Consultoras de moda dão a dica: se você não usa uma peça há mais de um ano, não usará mais. Doe.

3. Roupas que não servem mais, encolheram, esgarçaram, estão manchadas, rasgadas, desbotadas ou formaram bolinhas também devem ser descartadas. E nem adianta mantê-las no armário com a justificativa de usá-las “só para ir ao mercado”. Afinal, você sempre encontra alguém por lá…

4. Sabe aquela roupa linda, mas que toda vez que você põe, não lhe cai bem? Livre-se dela.

5. Acredite: o espelho é seu melhor amigo. Prove as peças, olhe-se de todos os lados, observe se a roupa valoriza seu corpo. Se ela estiver fazendo o contrário, descarte.

6. Se está em dúvida com algum item, coloque-o longe da vista. Depois de alguns meses, repare se você sentiu falta dele. Se não, fora com a peça!

7. Roupas com tecidos nobres, cortes clássicos e caimento perfeito devem ser preservadas. Guarde-as com carinho.

Estes não podem faltar!

Depois de conhecer tudo o que você já tem, faça uma lista do que falta comprar (e nunca sai de moda):

Aproveite para criar novos looks

. Tente montar novas combinações para aquela saia que você usa sempre com a mesma blusa. Ponha na cama as peças para ver como ficam se usadas juntas.

. Brinque com os acessórios, adicionando uma pulseira bonita ou um sapato colorido a um look básico de jeans e camiseta.

. A hora de se vestir não pode virar uma briga com o espelho. Aproveite esse momento para valorizar seu corpo e sua alma!

Organize o que ficou

. Separe o que ficou por atividade: roupa de trabalho, lazer de dia, lazer de noite, festa.

. Divida tudo por cor e modelo.

. Deixe as roupas de frio longe das de calor.

. Mantenha os acessórios à vista.

. Use cabides iguais. Assim, o armário fica mais organizado.

Pendure: calças, camisas, jaquetas, casacos e vestidos.

Guarde dobrado: tricôs, malhas e camisetas, que ficam com marcas se deixados no cabide.