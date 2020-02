Aprenda a perdoar e ganhe mais saúde

Devemos esquecer quem nos causou dor e perdoar. Simples assim!

Se você se permitir, aprenda a perdoar e, assim, elimine todos os problemas que lhe causam dor. O escritor Jean-Yves Leloup, doutor em psicologia, filosofia e teologia, diz em seu livro O corpo e seus símbolos (Editora Vozes, 1998): “o perdão, quando bem compreendido, é um instrumento de cura”.

Segundo o autor, devemos esquecer quem nos causou dor. Simples assim. Toda vez que revive um fato dolorido do passado, você se prende mais ainda àquela situação. Segundo Leloup, o perdão é a única condição para vivermos com saúde. Portanto, conheça suas limitações e saiba enxergar no outro suas possíveis imperfeições. Eis o caminho do perdão.

Aprenda uma técnica que vem dos kahunas, antigos moradores do Havaí. Eles a usavam para eliminar conflitos entre as tribos. Mas a técnica ficou conhecida com o terapeuta Hew Len, que curou um pavilhão de criminosos sem conhecê-los. Para isso, usou o Ho’oponopono (meditação havaiana do perdão) quando entendeu que devia repetir certas palavras para eliminar a dor que todos haviam causado às suas vítimas. Antes de julgar, permita-se testar. Depois, perceba o que acontece ao reparar que a dor da qual você foi vítima (ou algoz) vai sendo apagada…

Pratique a técnica havaiana do perdão!

Para praticar o Ho’oponopono (lê-se “opónopóno”), repita as frases abaixo sempre que sentir necessidade. Não é preciso mentalizar a pessoa que você quer perdoar

· Sinto muito

· Eu te amo

· Me perdoe

· Sou grato

*Mel Aitak é mestre em reiki, terapeuta holística e estudiosa dos temas ligados à espiritualidade