Após ser estuprada pelo primo, menina de 5 anos pede pra morrer

Uma menina de cinco anos foi estuprada pelo primo do pai em Cubatão. A mãe havia saído de casa para pagar uma conta e deixado o rapaz, muito próximo da família, com a criança. A mulher estranhou o fato de a casa estar com portas e janelas fechadas quando ela chegou, já que estavam abertas antes, e por a filha estar enrolada em um lençol. Ameaçada pelo homem de 32 anos, a menina só contou o que aconteceu dias depois, quando apresentou sangramento. A violência sexual foi comprovada. A mãe também reparou que a filha estava com um comportamento diferente, cortava o próprio cabelo e não queria colocar roupas femininas. Ela também disse que queria morrer. “Estou cansada dessa vida e quero ir morar no céu com Deus”, disse a criança, segundo o G1.

“Quando ela me falou que queria morrer foi muito difícil. Fiquei muito mal, não sabia como reagir e por onde começar. Eu nunca pensei que ele fosse capaz de fazer isso, era como um irmão. Ela era ameaçada de morte para não contar. Quero justiça”, desabafa a mãe.

De acordo com o boletim de ocorrência, o próprio pai do acusado afirmou que acredita que ele tenha cometido o crime porque ele já havia abusado sexualmente de uma criança de oito anos, também próxima da família. O rapaz de 32 anos fugiu e chegou a mandar mensagens de WhatsApp oferecendo sua casa e um terreno em troca de a família não denunciá-lo à polícia.

