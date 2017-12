Aniversário nas férias: manter a data da festa ou adiar?

Aniversariantes dos meses de dezembro e janeiro sempre encontram um pouco mais de dificuldade para reunir os amigos para assoprar as velinhas. Isto porque o período de férias gera uma dispersão dos convidados, normalmente obrigando os pais a mudarem a data da celebração.

A party planner Mabel Manzi, da Splash Party, afirma que os pais não precisam, obrigatoriamente, mudar a data da festa para fugir do período de viagens. “Só é preciso avaliar se os amigos mais próximos estarão presentes na cidade. Atente-se sempre também ao número de convidados. É melhor convidar mais pessoas, pois o número de ausências, que normalmente gira em torno de 15%, salta para 30% em períodos de férias”, explica. Mabel ressalta ainda que uma das vantagens de manter a data da festa no mês de férias está na economia. A maioria das lojas especializadas e decoradores trabalham com promoções vantajosas para os clientes.

Contudo, Mabel lembra que se a família estiver disposta a adiar a festa para depois das férias escolares, a presença será naturalmente maior. Uma alternativa interessante é preparar duas festas. Uma mais íntima, para a família, no dia do aniversário, e outra mais elaborada depois das férias.

As redes sociais são poderosas aliadas para manter contato com os pais dos amigos do aniversariante mesmo com o fim do ano letivo. Monte uma rede de contatos e avise com antecedência sobre a comemoração.

O tema tem um papel fundamental neste processo de planejamento. Quanto mais diferente ele for, mais chamará a atenção dos convidados, despertando o interesse em comparecer. Aposte na proposta de uma celebração menor e invista em temas mais intimistas, como piquenique, pool party, sorveteria e parque de diversões.