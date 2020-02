Ajude seu filho adulto a ser independente

Comemore pequenas vitórias. Elogie quando ele sair para procurar trabalho e quando conseguir um emprego

Foto: Getty Images

É preciso ensinar os filhos a serem independentes. Veja como prepará-los se ainda são crianças e como ajudá-los a mudar se já são adultos e estão inseguros.

Quando são muito mimados, os filhos podem ficar com medo de enfrentar a vida adulta. O trabalho dos pais deve começar ainda na infância. “Para a pessoa se desgarrar da família, é necessário que a relação tenha sido forte na infância”, explica a psicóloga Renata Munhoz, que fez mestrado na Universidade de São Paulo sobre adultos que moram com os pais.

Agora, se seu filho já é adulto, ainda dá tempo de dar uma mãozinha! “Eles precisam se sentir um pouco desconfortáveis para sair da casa dos pais”, sugere Renata. Quando as mudanças começarem, o marmanjo talvez faça chantagem emocional. Mas resista! “Nessa hora, pense: estou no caminho certo para deixá-lo independente”, diz a psicóloga Olga Tessari.

Como ajudar seu filho adulto a fivar mais independentese:

Você acha que ele não sabe se virar sozinho

· Pouco a pouco, vá delegando as tarefas da casa. Peça que ele dobre as roupas, ajude na limpeza e até cozinhe. Ele vai se sentir mais capaz de se virar por conta própria.

· Deixe seu filho um pouco sozinho: você não precisa parar de fazer coisas prazerosas só para cuidar dele. Viaje mais, saia com as amigas ou com o marido.

· Pare de perguntar tanto se ele se agasalhou, se pegou o guarda-chuva antes de sair ou se comeu direito. Em vez disso, permita que ele aprenda com os próprios erros.

Ele não trabalha

· Estimule-o a procurar um emprego, mesmo que o salário seja baixo. Assim, ele dependerá cada vez menos dos pais e ganhará experiência para conseguir um trabalho melhor.

· Peça para ele compensar as despesas que dá ajudando em casa. Ele pode resolver problemas pela internet, fazer compras, ir ao banco…

· Se ele só fica no quarto e não quer saber de nada, determine as regras de convivência. Por exemplo, diga que só cozinhará se ele lavar as roupas dele.

Trabalha, mas ganha muito pouco

· Não compre o que seu filho pedir, mesmo tendo dinheiro. Se ele reclamar, diga: “Eu sei que é difícil para você. Se precisar, estarei aqui. Mas quero que aprenda a se virar sem mim”. E ponto final.

· Peça que pague algumas contas da casa. Assim, você dá mais responsabilidade a ele, estimula-o a procurar um emprego melhor e faz com que se sinta adulto.

· Sempre fale com ele sobre o preço das coisas e não ofereça empréstimos que ele não consiga pagar.