Ajude seu filho a escolher a profissão

Seu filho pode tirar todas dúvidas sobre profissões e carreiras na Feira Guia do Estudante

Foto: Getty Images

Escolher qual profissão seguir não é uma tarefa fácil. Ainda mais para os adolescentes, que colecionam dúvidas e inseguranças sobre a carreira e o mercado de trabalho. E quem sofre não são apenas os estudantes – os pais também compartilham as aflições.

É o caso de Mara Harari, mãe de Ricardo. Ele decidiu pela faculdade de ciências da computação aos 18 anos, mas antes mesmo de completar o segundo ano de estudos, desistiu da carreira para seguir administração. “Muitos adolescentes ainda estão imaturos para tomar uma decisão tão importante como escolher a profissão. Eles precisam de orientação adequada e informação”.

Oriente seu filho sobre o mercado de trabalho

Em sua quinta edição, a Feira Guia do Estudante 2010 tem como proposta orientar os universitários e pré-universitários sobre as várias possibilidades de carreira. É o local ideal para tirar todas as dúvidas sobre as profissões e o mercado de trabalho.

Com entrada gratuita ao público, o evento reunirá diversas palestras com profissionais renomados, que contarão sobre o dia a dia das profissões e suas experiências nas áreas de atuação. “Mais do que apenas falar sobre profissões, eles também abordarão todo processo de escolha da carreira – se passaram pela mesma angústia dos estudantes e como lidaram com isso”, explica Fabio Volpe, diretor de redação do Guia do Estudante.

Entre os convidados do evento, estarão presentes o primeiro lugar no vestibular da Faculdade de Medicina da USP, João Paulo Rocha Almeida, além do repórter do CQC Danilo Gentili – que também é publicitário, humorista e cartunista – e Maurício Urban Kleinke, professor e coordenador de pesquisa do Vestibular da Unicamp.

E para quem ainda não decidiu a área profissional, uma boa opção é participar do teste vocacional, disponível gratuitamente a todos participantes da Feira Guia do Estudante 2010. “Criamos uma central com vários computadores, onde o estudante pode sentar e fazer o teste tranquilamente. É uma ferramenta ótima para eles se nortearem sobre as carreiras e áreas que têm mais a ver com seus perfis”, disse Fabio Volpe.

Conheça as faculdades e seus métodos de ensino

Durante os três dias de feira – 27, 28 e 29 de agosto – os estudantes poderão visitar os diversos estandes das melhores instituições de ensino do país. Cada estande contará com uma equipe adequada para passar ao público informações sobre os cursos e métodos de ensino.

Além disso, a Feira terá uma arena com atividades especiais como gincanas, aulas-show e competições oferecidas pelas instituições expositoras e pelo Guia do Estudante, durante todos os dias do evento.

Veja aqui quais faculdades e universidades estarão presentes na Feira Guia do Estudante 2010 aqui!

A inscrição à Feira Guia do Estudante 2010 é gratuita

Para garantir sua presença, basta acessar o link e se cadastrar.





Feira Guia do Estudante 2010

Data: 27, 28 e 29 de agosto (sexta, sábado e domingo)

Horário: 9h às 19h

Local: Expo Center Norte – Pavilhão Amarelo

Endereço: Av. Otto Baumgart, nº 1000 – Vila Guilherme, São Paulo – SP.

Realização: Guia do Estudante

Site: http://www.feiraguiadoestudante.com.br