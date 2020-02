Ajude seu filho a conquistar o primeiro emprego

Incentivar seu filho a buscar o primeiro

emprego e crie um adulto responsável e

com boa auto-estima

Foto: Getty Images

Batalhar pelo primeiro emprego não é fácil. As exigências do mercado são muitas, a concorrência é acirrada e o despreparo é natural. Nesse momento, o apoio dos pais é muito importante. Mas é preciso saber como ajudar para que o efeito não seja inverso.

Passar para os filhos um pouco da sua experiência é positivo. Incentivá-lo a tentar um estágio no primeiro ano da faculdade ou do curso técnico também. Mas não busque para ele as informações. O interesse tem de partir dele. ”Deixe-o conquistar esse emprego pelo próprio esforço. Dessa maneira, ele vai se sentir muito mais realizado”, explica a psicóloga de família Regina Polite. ”Fazer por ele esse ‘dever’ é destruir sua autoestima”, explica.

Como motivar seu filho para o trabalho

O que é positivo

. Ler com ele os classificados de emprego dos jornais se ele a convidar

. Contar para ele suas experiências

. Incentivá-lo a começar cedo. Nada de acordar ao meio-dia

. Se conhecer pessoas que possam ajudá-lo, diga para procurá-las

. Deixá-lo sofrer as conseqüências dessa etapa da vida, como passar horas em busca de uma oportunidade sem obter sucesso imediato

O que é negativo

. Fazer o currículo para ele

. Ir com ele às agências de emprego

. Ser muito rigorosa e crítica com as escolhas dele. É bom lembrar que o primeiro emprego não vai ser o único. Tem que valorizar mais a iniciativa que a conquista salarial

. Deixá-lo acreditar que é brilhante e que não terá nenhuma dificuldade pela frente. Isso pode trazer frustração caso a conquista do primeiro emprego demore.

Onde procurar o primeiro emprego

. Centro de Integração Escola-Empresa

tel.: (11) 3040-9800, São Paulo, SP

(21) 2505-1234, Rio de Janeiro, RJ

(61) 218-8801, Brasília, DF

. Manpower

tel.: (21) 2224-1961, Rio de Janeiro, RJ

site: http://www.manpower.com.br

. Adecco

endereço: Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 696, 4º andar, São Paulo, SP, CEP 01403-001,

site: http://www.worknow.com.br