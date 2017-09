Ainda dá tempo de escolher a sua preferida! A votação online que vai ajudar a definir quem são as vencedoras e o vencedor do Prêmio CLAUDIA 2017 está no ar até quarta (27). Os resultados serão anunciados na próxima segunda (02) durante o grande evento de premiação na Sala São Paulo, na capital paulista.

Enquanto a festa não começa, a repórter Isabella Marinelli bateu um papo com Giuliana Bergamo, coordenadora de conteúdo do Prêmio CLAUDIA para relembrar os melhores momentos da edição passada.

Confira a conversa AQUI: