Acabe com o calor no verão

Casa fresquinha com algumas dicas.

Confira!

O verão é uma delícia, não há dúvida. Porém, em muitas cidades, o calor chega perto do insuportável. Não é por causa disso que você e sua família precisam “assar” dentro de casa! É possível, sim, deixar os ambientes mais fresquinhos sem apelar para reformas. Um bom segredo é não encher a casa de coisas. Esvazie a sala, recolha as toalhinhas, guarde o tapete e decore o espaço com plantas.

4 truques frescos para fazer em 5 minutos

Deixe a porta dos quartos aberta

É durante a noite que a casa se resfria. Mantenha as portas internas da casa bem abertas. Assim, o calor dos quartos vai escapar para outros cômodos.

Guarde o cobertor

Só de olhar para ele já dá calor! Guarde o cobertor em sacos de cores claras, que impedem a peça de “assar”.

Regule o chuveiro

Não se esqueça de mudar a chave do chuveiro para a opção verão. Além de economizar energia, você vai ter banhos frescos. Nos dias mais quentes, tome uma ducha fria.

Apague as luzes

Lâmpadas incandescentes aquecem a casa. Troque-as pelas fluorescentes e mantenha-as apagadas.